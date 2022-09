Traffico Roma del 26-09-2022 ore 17:30 (Di lunedì 26 settembre 2022) Luceverde Roma sul grande raccordo file a tratti in carreggiata interna tra la femminella 24 Roma L’Aquila mentre carreggiata esterna rallentamenti e code tra la Roma Fiumicino e la Cristina è tratto cittadino della 24 esiste coda tra Togliatti e Tor Cervara in uscita della capitale Traffico in coda sulla tangenziale est tra via Tiburtina a via Nomentana verso il Foro Italico e tra via della Camilluccia e vieni mi porti lì ancora tra 24 e viale Castrense direzione San Giovanni per i lavori sulla Pontina i collegamenti tra Castel Romano via di Decima verso Roma in pietra Spinaceto a Castel di Decima in direzione Pomezia tiriamo via di Grottarossa 3 via Quarto Peperino via Flaminia In entrambe le direzioni prudenza al Prenestino al precedente precedente via Giacomo Bresadola l’altezza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022) Luceverdesul grande raccordo file a tratti in carreggiata interna tra la femminella 24L’Aquila mentre carreggiata esterna rallentamenti e code tra laFiumicino e la Cristina è tratto cittadino della 24 esiste coda tra Togliatti e Tor Cervara in uscita della capitalein coda sulla tangenziale est tra via Tiburtina a via Nomentana verso il Foro Italico e tra via della Camilluccia e vieni mi porti lì ancora tra 24 e viale Castrense direzione San Giovanni per i lavori sulla Pontina i collegamenti tra Castelno via di Decima versoin pietra Spinaceto a Castel di Decima in direzione Pomezia tiriamo via di Grottarossa 3 via Quarto Peperino via Flaminia In entrambe le direzioni prudenza al Prenestino al precedente precedente via Giacomo Bresadola l’altezza ...

