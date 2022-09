Spread Btp - Bund: chiude a 242 punti, massimi da 2020 (Di lunedì 26 settembre 2022) Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sotto pressione: il differenziale ha chiuso la seduta a 242 punti base, rispetto ai 231 dell'avvio, toccando in corso di giornata quota 243,8. Il differenziale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022)tra Btp etedeschi a 10 anni sotto pressione: il differenziale ha chiuso la seduta a 242base, rispetto ai 231 dell'avvio, toccando in corso di giornata quota 243,8. Il differenziale ...

Agenzia_Ansa : Spread tra Btp e Bund a 231 punti base vicino ai valori della chiusura di venerdì (230 punti) nel giorno successivo… - Agenzia_Ansa : La Borsa di Milano prosegue la seduta in rialzo (+0,5%) , dopo le elezioni e in controtendenza rispetto ai principa… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee in negativo, resiste Milano ????+0,6% ????-0,1% ????-0,2% ????-0,9% #Spread Btp/Bund in allargam… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude a 242 punti, massimi da 2020: Nervosismo sull'Europa. Tasso al 4,53%, corregge record dal 2… - mario_guermandi : Spread BTP Italia-BUND 10 Anni 242.35 +15.48 bp (+6.82% ), chiusura sui massimi. Differentemente dall'amico Orban i… -