Spazio, esce il saggio 'Space Economy' dell'astrofisica Simonetta Di Pippo (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Asteroidi da cui estrarre metalli dal valore inestimabile, mega costellazioni di satelliti per consentire l'accesso a Internet su scala globale, 'ombrelloni' orbitanti tra la Terra e il sole in grado di ridurre la temperatura del pianeta, gite 'fuori-atmosfera' in giornata e città marziane abitabili. Fantascienza? No, economia. Spaziale, di preciso, come quella raccontata nel nuovo saggio di Simonetta Di Pippo edito da Bocconi University Press – Egea: "Space Economy – La nuova frontiera dello sviluppo". Astrofisica, già direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello Spazio extra-atmosferico con sede a Vienna, attualmente l'autrice – a cui nel 2008 è stato dedicato l'asteroide 21887 DiPippo – dirige lo Space Economy Evolution Lab di Sda Bocconi School of Management.

