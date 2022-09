Quando inizia Striscia la Notizia 2022-2023: la data della prima puntata (Di lunedì 26 settembre 2022) Quando inizia Striscia la Notizia 2022-2023? Perché la prima puntata non va in onda lunedì 26 settembre 2022? Ve lo diciamo subito: la nuova stagione dello storico programma di Canale 5 inizierà martedì 27 settembre 2022. Sul perché si sia deciso di partire al martedì invece del lunedì non è noto. Sappiamo però il claim di quest’anno che sarà: la voce dell’intransigenza. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, spiega Antonio Ricci. “Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022)la? Perché lanon va in onda lunedì 26 settembre? Ve lo diciamo subito: la nuova stagione dello storico programma di Canale 5 inizierà martedì 27 settembre. Sul perché si sia deciso di partire al martedì invece del lunedì non è noto. Sappiamo però il claim di quest’anno che sarà: la voce dell’intransigenza. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, spiega Antonio Ricci. “Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ...

