Ocse: Pil Italia giù,allo 0,4% in 2023, prezzo della guerra (Di lunedì 26 settembre 2022) La crescita dell'Italia frenerà dal 3,4% nel 2022 allo 0,4% nel 2023: è quanto si legge nelle prospettive economiche intermedie dell'Ocse presentate oggi a Parigi. Il dato dello 0,4% rappresenta un ...

