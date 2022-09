Modificare i messaggi e salvare la situazione | Whatsapp realizza il sogno degli utenti

(Di lunedì 26 settembre 2022) Una nuova funzionepotrebbe cambiare radicalmente tutto:e salvarsi in calcio d’angolo, da oggi è possibile! Sembra ancora ieri quandoiniziava ad apparire tra le schermate dei cellulari, creando un piccolo abbonamento dal prezzo ridicolo, all’epoca di soli 0,89 cent. per un intero anno. Non si potevano mandarevocali, non esistevano le GIF, non vi era alcuna possibilità di effettuare chiamate o videochiamate. Insomma, era una semplice app distica, che però nel giro di poco tempo fu installata da milioni e milioni diin tutto il mondo. Fonte canvanegli ultimi tempi è all’avanguardia, con le più disparate funzionalità: le doppie spunte blu che indicano la presa lettura del ...

midorilemon : @jughel_ Che puoi cercare le persone senza numero di telefono e che puoi nascondere il numero di telefono per chi t… - cheaterbag : RT wireditalia 'La nuova versione del sistema operativo di Apple permette finalmente di mettere una pezza ai testi… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: La nuova versione del sistema operativo di Apple permette finalmente di mettere una pezza ai testi mandati in modo frettol… - wireditalia : La nuova versione del sistema operativo di Apple permette finalmente di mettere una pezza ai testi mandati in modo… - andreastoolbox : iOs 16, come annullare e modificare i messaggi dopo l'invio | Wired Italia -

... invece, è un esempio di smishing che utilizza la tecnica SMS spoofing peril reale ...nella trappola vedendo apparire un SMS che all'apparenza sembra legittimo sotto agli altri...È addirittura possibile attivare enel tempo un elenco di contenuti da filtrare neidirect che si ricevono. Questo consente di nascondere agevolmente conversazioni indesiderate, ...Torna a Moto.it » Forum moto, entra nel forum di Moto.it » MOTO » Strada » What is the best platform to find a good job What is the best platform to find a good job Very interesting to read this for ...Durante l’ultimo evento Apple, durante il quale sono stati presentati i nuovi iPhone 14, l’azienda californiana ha annunciato anche l’arrivo di una versione aggiornata ...