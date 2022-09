Letta (Pd): 'Questo è un giorno triste. Molti leader contro di noi. Non sarò candidato al prossimo congresso' (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il segretario del partito democratico commenta il risultato elettorale: 'Non permetteremo che l'Italia si distacchi dai valori europei e da quelli della ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il segretario del partito democratico commenta il risultato elettorale: 'Non permetteremo che l'Italia si distacchi dai valori europei e da quelli della ...

lucatelese : Fra le tante storie di stasera anche quella di Speranza, che ha spostato i suoi gruppi dirigenti nel Pd proprio men… - FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - ilpost : Sta parlando anche Enrico Letta. «Gli italiani hanno scelto la destra, la tendenza emersa due settimane fa in Sve… - meleditalia : Letta se siamo arrivati a questo punto è perché sei un cretino che preferiva governare con Salvini e Forza Italia i… - Calciolari68 : @andreafrugiuele @Moonlightshad1 No, allora non hai capito bene chi è Letta Enrico. Vedo che molti continuano a rip… -