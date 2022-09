Le riflessioni di Mattarella in attesa delle consultazioni e dell'incarico (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Chiuse le urne e in attesa che parta l'iter che porterà alla nascita del nuovo governo, Sergio Mattarella prosegue nella linea scelta in queste settimane. Il Presidente è andato ieri di prima mattina a votare, nel 'suo' seggio di Palermo poi, dopo la messa, un pranzo in famiglia e in serata davanti alla tv ha atteso i primi risultati del voto. Di certo il dato basso dell'affluenza sarà stato notato dal Presidente, che in passato ha più volte sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al voto. Nelle prossime settimane il Capo dello Stato limiterà al minimo i suoi spostamenti, in programma all'estero c'è solo una visita a Malta per partecipare il 6 ottobre al vertice di Arraiolos con i capi di Stato e i presidenti non esecutivi di Malta, Irlanda, Germania, ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Chiuse le urne e inche parta l'iter che porterà alla nascita del nuovo governo, Sergioprosegue nella linea scelta in queste settimane. Il Presidente è andato ieri di prima mattina a votare, nel 'suo' seggio di Palermo poi, dopo la messa, un pranzo in famiglia e in serata davanti alla tv ha atteso i primi risultati del voto. Di certo il dato basso'affluenza sarà stato notato dal Presidente, che in passato ha più volte sottolineato l'importanzaa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al voto. Nelle prossime settimane il Capoo Stato limiterà al minimo i suoi spostamenti, in programma all'estero c'è solo una visita a Malta per partecipare il 6 ottobre al vertice di Arraiolos con i capi di Stato e i presidenti non esecutivi di Malta, Irlanda, Germania, ...

