Kwarteng e Truss contro i guru dell’economia. Che spettacolo a Londra (Di lunedì 26 settembre 2022) Può darsi che Kwasi Kwarteng, il Cancelliere dello Scacchiere, e Liz Truss, la nuova premier conservatrice, siano due pazzi. Al governo da due settimane, hanno ann... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Può darsi che Kwasi, il Cancelliere dello Scacchiere, e Liz, la nuova premier conservatrice, siano due pazzi. Al governo da due settimane, hanno ann... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

baratto_m : RT @DanieleMeloni80: Sull’Observer di oggi: i deputato avvertono #Truss e #Kwarteng, i tagli alle tasse rischiano di far perdere il Red Wal… - Phastidio : @uitrens Un interessante esperimento. Ci sono anche pesanti storture fiscali che limitano la supply side (aliquote… - DanieleMeloni80 : Sull’Observer di oggi: i deputato avvertono #Truss e #Kwarteng, i tagli alle tasse rischiano di far perdere il Red… - patrizia_silano : RT @Lorenzo32843904: Kwasi Kwarteng, figlio di ghanesi, è ministro del Tesoro del governo conservatore Truss. È laureato a Cambridge ed Ha… - massimobordonar : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… -