OptaPaolo : 4 - Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, #Inter, #Juventus, #Roma e #Milan hanno perso una partita di #SerieA n… - FBiasin : Oggi hanno perso (nell’ordine) #Inter, #Juve, #Roma e #Milan. Ognuna di queste squadre ha portato a casa la bellez… - carlogarganese : SERIE A TEAM PRESSING - 2022-23 (average p90) Napoli 81 Fiorentina 81 Salernitana 75 Milan 73 Verona 70 Cremonese… - sportli26181512 : #Inter-#Roma, i volti nuovi hanno spinto più Mourinho che Inzaghi: L'allenatore nerazzurro ha fatto giocare quasi l… - Fantacalcio : Roma, Dybala torna in gruppo: con l'Inter ci sarà -

Corriere dello Sport

MILANO - Il mercato ha fatto sparire la differenza di 21 punti che c'era in classifica alla fine dello scorso campionato tra l'e la. I nerazzurri, che con 84 punti avevano chiuso al secondo posto distanziando nettamente i giallorossi sesti, adesso si ritrovano dietro di una lunghezza rispetto alla formazione di ...L'batte la Samp ed è sola al comando, frena la Juventus contro il Sassuolo mentre lascatta a ridosso della ... Dybala torna giovedì: un solo allenamento prima di Inter-Roma Infortunio per Brozovic in Nazionale croata e nuovi problemi per l'Inter: scopriamo quanto è grave la situazione del centrocampista e quando potrebbe rientrare.Infortunati 8^ giornata, ecco chi tra Immobile, Lukaku, Berardi e Dybala dovrebbe tornare a disposizione per la prossima giornata di campionato ...