Infortunio Brozovic, oggi gli esami: qual è la paura dell’Inter (Di lunedì 26 settembre 2022) Infortunio Brozovic, oggi gli esami strumentali per il centrocampista croato: in casa Inter c’è una preoccupazione Brozovic ha accusato un problema di natura muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore dell’Inter è uscito dal campo sulle proprie gambe, dopo essere stato inizialmente aiutato dallo staff della Nazionale croata. oggi sono in programma gli accertamenti strumentali in Croazia e si avranno maggiori dettagli sull’entità dell’Infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro teme che si tratti di uno stiramento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022)glistrumentali per il centrocampista croato: in casa Inter c’è una preoccupazioneha accusato un problema di natura muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatoreè uscito dal campo sulle proprie gambe, dopo essere stato inizialmente aiutato dallo staff della Nazionale croata.sono in programma gli accertamenti strumentali in Croazia e si avranno maggiori dettagli sull’entità dell’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro teme che si tratti di uno stiramento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

