Il Napoli vuole blindare il suo titolare: rinnovo più vicino (Di lunedì 26 settembre 2022) Con un grande inizio di stagione come quello del Napoli, la società, dopo un mercato brillante, adesso si sta concentrando sulla situazione legata ai rinnovi. Le maggiori attenzioni al riguardo sono soprattutto riguardo i contratti di Lobotka e Meret ma, nelle intenzioni dei partenopei, c'è anche la volontà concreta di rinnovare il contratto di un altro giocatore. Il Napoli, infatti, vuole blindare anche Amir Rrahmani: il difensore kosovaro, passato in azzurro nell'estate del 2020, è divenuto nel corso del tempo una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Dopo un inizio difficile con Gattuso allenatore, il calciatore ha pian piano scalato le gerarchie e, complici le pessime prestazioni di Manolas, si è preso la ...

