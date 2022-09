Gianfranco Rotondi eletto nel collegio uninominale di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVinceper l'Campania 2. L'esponente della coalizione del Centrodestra ottiene 60.662 preferenze con una percentuale del 32,91%. Il Centrosinistra vede Maurizio Petracca ottenere 55.305 preferenze (30,01%); Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle 47.709 (25,88%). E' un ritorno in Parlamento pervisto il passato da Ministro per l'attuazione del programma di governo dal 2008 al 2011; Deputato della Repubblica Italiana per le legislature XII, XIV, XVI, XVII, XVIII e in più Senatore della Repubblica Italiana nella legislatura XV.