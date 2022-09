GF Vip, i concorrenti lasciano la Casa per votare: chi è finito in quarantena (Di lunedì 26 settembre 2022) In occasione delle elezioni politiche svoltesi nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di votare. Stando però alle disposizioni del reality, coloro che vivono fuori dal Lazio e hanno voluto esercitare il diritto di voto presso il proprio seggio di competenza, sono ora costretti a un periodo di quarantena. Sorte toccata ad Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, allontanatisi dalla Capitale e ora sottoposti a un isolamento di 4 giorni. Grande Fratello Vip, dopo il voto due concorrenti in quarantena Il 25 settembre 2022 ha segnato la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche in Italia, alle quali tutti gli aventi diritto hanno avuto l’opportunità di votare. Anche i concorrenti del Grande ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 settembre 2022) In occasione delle elezioni politiche svoltesi nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, anche idel Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di. Stando però alle disposizioni del reality, coloro che vivono fuori dal Lazio e hanno voluto esercitare il diritto di voto presso il proprio seggio di competenza, sono ora costretti a un periodo di. Sorte toccata ad Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, allontanatisi dalla Capitale e ora sottoposti a un isolamento di 4 giorni. Grande Fratello Vip, dopo il voto dueinIl 25 settembre 2022 ha segnato la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche in Italia, alle quali tutti gli aventi diritto hanno avuto l’opportunità di. Anche idel Grande ...

GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - zazoomblog : GF Vip Pamela Prati e Marco Bellavia è nato un amore? «Lasciatemi solo con lei» ecco cosa è successo tra i due conc… - redazionerumors : L'attore Sergio Assisi è uno uno dei concorrenti del #GfVip22. Scopriamo qualche dettaglio in più sull'età, vita pr… - zazoomblog : “Sono in quarantena”. Mai successo al GF Vip 7 due concorrenti fuori dalla casa - #“Sono #quarantena”. #successo - ambiendator : Ohhh porello sono torturati,mandateli a spalar fango merde -