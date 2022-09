Germania | indice Ifo su clima affari a settembre giù a minimi da 2020

moneypuntoit : ?? Germania: indice Ifo affonda a settembre ?? - b_baolo : RT @classcnbc: +++#Germania????, indice #Ifo a settembre a 84,3 punti. Consenso: 87,1 punti Ad agosto era a 88,6 punti+++ - classcnbc : +++#Germania????, indice #Ifo a settembre a 84,3 punti. Consenso: 87,1 punti Ad agosto era a 88,6 punti+++ - SniperAcademyIT : ??BUON LUNEDÌ ?? Le notizie macroeconomiche rilevanti di oggi riguardano solamente l’euro. ????EUR???? -Indice IFO sul… - PaoloLuraschi : -Usa:fiducia consumatori settembre -Usa:vendite nuove case+abitazioni agosto •Mercoledì 28 settembre -Giappone:ver… -

Borsa Italiana

40,5%) 10:00IFO (atteso 87 punti; preced. 88,5 punti) Martedì 27/09/2022 10:00 Unione Europea : M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,5%) 14:30 USA : Ordini beni durevoli, mensile (...Nel settore manifatturiero - informa l'Istituto Ifo in un comunicato - l'è sceso sensibilmente. Le aziende erano meno soddisfatte delle loro attività correnti. Sono decisamente preoccupati per ... Germania: indice Ifo scende a 84,3 a settembre piu' di attese, 'verso recessione' (RCO) Nel mese di settembre l’indice IFO in Germania è pari a 84,3 punti dal precedente 88,5. L'indice Ifo è l'ultimo indicatore del sentiment che suggerisce ...(Teleborsa) - Continuano a peggiorare le condizioni economiche in Germania a settembre, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora aspettative più pessimistiche legate ...