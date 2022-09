Fico: “M5s prima forza politica al Sud e a Napoli” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “I cittadini hanno premiato l’impegno del Movimento 5 Stelle per un’agenda progressista e per l’attenzione ai diritti sociali, ai beni comuni, all’ambiente, a chi è più in difFicoltà. Siamo la prima forza politica al Sud e a Napoli. Continuiamo con il nostro lavoro, a testa alta, portando avanti i nostri temi e le nostre battaglie con serietà e determinazione. Coraggio!”. E’ quanto dice il Presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico (foto), commentando l’esito del voto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “I cittadini hanno premiato l’impegno del Movimento 5 Stelle per un’agenda progressista e per l’attenzione ai diritti sociali, ai beni comuni, all’ambiente, a chi è più in difltà. Siamo laal Sud e a. Continuiamo con il nostro lavoro, a testa alta, portando avanti i nostri temi e le nostre battaglie con serietà e determinazione. Coraggio!”. E’ quanto dice il Presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto(foto), commentando l’esito del voto. L'articolo L'Opinionista.

