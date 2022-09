Elezioni, Santi (Eurasia Group): “Margini per gestione indolore modifiche Pnrr” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Tra l’Ue e il futuro governo italiano che dovrebbe essere guidato da Giorgia Meloni “ci sono Margini per gestire in modo indolore le modifiche al Pnrr” invocate più volte in queste settimane. Archiviata la campagna elettorale, “la mia impressione è che le richieste di modifiche saranno molto limitate e puntuali”. E’ l’opinione espressa da Federico Santi, analista di Eurasia Group, esperto di Europa del sud, governance economica e questioni energetiche, all’indomani della vittoria della coalizione di centrodestra trascinata da Fdi. “In generale per quanto riguarda il Pnrr e la politica economica – ragiona Santi – Meloni si è spostata su posizioni molto moderate, di sostanziale continuità con il governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Tra l’Ue e il futuro governo italiano che dovrebbe essere guidato da Giorgia Meloni “ci sonoper gestire in modoleal” invocate più volte in queste settimane. Archiviata la campagna elettorale, “la mia impressione è che le richieste disaranno molto limitate e puntuali”. E’ l’opinione espressa da Federico, analista di, esperto di Europa del sud, governance economica e questioni energetiche, all’indomani della vittoria della coalizione di centrodestra trascinata da Fdi. “In generale per quanto riguarda ile la politica economica – ragiona– Meloni si è spostata su posizioni molto moderate, di sostanziale continuità con il governo ...

fattoquotidiano : Elezioni, M5s chiude la campagna a Santi Apostoli. Conte: “Ci davano per morti e si sono sbagliati”. Le immagini de… - Mov5Stelle : Ci siamo. Manca pochissimo tempo alle elezioni politiche e tutti noi saremo chiamati a scegliere chi saranno i nost… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI | 'Ci avevano dati per morti, questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute'. Così il presidente de… - Adnkronos : #Elezioni : 'Margini per gestione indolore modifiche Pnrr'. - hugs4sana : Sta diluviando?????? Stanno venendo giù gesù cristo e tutti i santi forse mostrano anche loro disprezzo per queste elezioni -