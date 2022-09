Elezioni, ecco tutti gli eletti con il sistema plurinominale in Campania (Di lunedì 26 settembre 2022) Giochi fatti in Campania per quanto riguarda i seggi assegnati con il sistema plurinominale. Secondo quanto riporta Eligendo, al Senato, per il collegio Campania 1, sono stati eletti i penstastellati Maria Domenica Castellone, Vincenza Aloisio e Luigi Nave. Per la coalizione di centrodestra l’ex presidente del Senato Marcello Pera (FdI) e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Per il centrosinistra un seggio va al ministro della Cultura uscente, il dem Dario Franceschini. Il Terzo polo elegge il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi. Per il collegio Campania 2, che comprende le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, il centrodestra manda a palazzo Madama Giovanna Petrenga (FdI) e Gianluca Cantalamessa (Lega). Per il M5s unico eletto l’ex ministro alle Politiche ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Giochi fatti inper quanto riguarda i seggi assegnati con il. Secondo quanto riporta Eligendo, al Senato, per il collegio1, sono statii penstastellati Maria Domenica Castellone, Vincenza Aloisio e Luigi Nave. Per la coalizione di centrodestra l’ex presidente del Senato Marcello Pera (FdI) e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Per il centrosinistra un seggio va al ministro della Cultura uscente, il dem Dario Franceschini. Il Terzo polo elegge il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi. Per il collegio2, che comprende le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, il centrodestra manda a palazzo Madama Giovanna Petrenga (FdI) e Gianluca Cantalamessa (Lega). Per il M5s unico eletto l’ex ministro alle Politiche ...

