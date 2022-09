Elezioni 2022 | l’astensionismo secondo il neuroscienziato Dornetti

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 26 settembre 2022) È il partito del, oltre a Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, il vincitore di questepolitiche. Le cifre sono davvero emblematiche, non tanto per il netto calo di Matteo Salvini della Lega ed Enrico Letta del Pd, quanto per il nuovo ‘particolare’ record raggiunto a livello nazionale. Il risultato finale dell’affluenza alle urne è stato infatti solo e soltanto del 63,91%, con un calo di oltre nove punti rispetto alle votazioni del 2018 (72,94%). Disaffezione, delusione, difficoltà a raggiungere il seggio per numerosi anziani e fuori sede: una serie di fattori che hanno un peso notevole sulla decisione di non recarsi alle urne. E a tal proposito si è espresso niente meno che Lorenzo, stimato psicologo nonché. Sotto la lente di ingrandimento i ...