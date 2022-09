Elezioni 2022: i 147 eletti alla Camera nei collegi uninominali (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono 147 i seggi uninominali assegnati alla Camera: 121 sono andati al centrodestra, 12 alla coalizione di centrosinistra, 10 al Movimento Cinque Stelle, due al Südtiroler Volkspartei e uno al movimento dell'ex sindaco di Messina Cateno de Luca e uno al Valée D'Aoste. Ecco gli eletti secondo il sito del Viminale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono 147 i seggiassegnati: 121 sono andati al centrodestra, 12coalizione di centrosinistra, 10 al Movimento Cinque Stelle, due al Südtiroler Volkspartei e uno al movimento dell'ex sindaco di Messina Cateno de Luca e uno al Valée D'Aoste. Ecco glisecondo il sito del Viminale L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - inlovewithnyc_ : RT @Io_Non_Esisto_: ELEZIONI 2022 | Ho votato con la consapevolezza nel cuore di non contare un cazzo - SassiLive : ELEZIONI POLITICHE 2022, MATERDOMINI (M5S MATERA): “GRAZIE MATERA PER GLI 8522 VOTI” -