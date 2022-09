Elezioni 2022, Calenda: “L’8% è una base solida. Faremo opposizione dura ma costruttiva” (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – “Faremo un’opposizione dura ma costruttiva”. Così Carlo Calenda, all’indomani del voto. “Con quasi L’8% dei consensi partiamo da solide basi. “L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il Presidente Del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle Elezioni. Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi Faremo un’opposizione dura ma ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – “un’ma”. Così Carlo, all’indomani del voto. “Con quasidei consensi partiamo da solide basi. “L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il Presidente Del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle. Gli italiani hanno scelto di dare unamaggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noiun’ma ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Lilly000084 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | 'In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe'.… - ZzuCicciu : RT @ilfattoblog: Elezioni – Va bene, sappiamo cosa fare: in Sicilia lavoreremo con pazienza per ricostruire -