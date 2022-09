Di Maio:mi complimento con Meloni e Conte, sono loro i vincitori (Di lunedì 26 settembre 2022) "Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i due vincitori di queste elezioni. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Faccio i miei complimenti a Giorgiae Giuseppe, i duedi queste elezioni. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi ...

nellapulce : @EnricoLetta Letta ma chi cazzo ti ha messo come segretario di un partito, ma tu sei veramente incompetente e polit… - Franc_Pon : Non è lo stesso Di Maio, ma lo stile è sempre quello. E non è un complimento. -