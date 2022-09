Chi è Sara Manfuso: la mediatrice del Grande Fratello Vip 7 tra Elenoire e Salatino (Di lunedì 26 settembre 2022) L’abbiamo vista nei giorni scorsi nel tentativo, poi andato a buon fine, di mediare tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino che sono stati protagonisti del primo vero importante scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A molti è venuto il sospetto che il battibecco fosse una montatura per quanto fosse assurdo. Elenoire Ferruzzi infatti sosteneva di aver avuto segnali espliciti di un interesse, oltre l’amicizia, da parte di Luca Salatino. Siamo sicuri che questo scontro non sia passato inosservato a Sonia Bruganelli che nella prossima puntata avrà molto da dire. Lo chef, ex tronista di Uomini e Donne, ha invece cercato di evitare malintesi con la fidanzata fuori la casa e, allo stesso tempo, non subire le accuse di omotransfobia. Al centro Sara ... Leggi su diredonna (Di lunedì 26 settembre 2022) L’abbiamo vista nei giorni scorsi nel tentativo, poi andato a buon fine, di mediare traFerruzzi e Lucache sono stati protagonisti del primo vero importante scontro all’interno della casa delVip. A molti è venuto il sospetto che il battibecco fosse una montatura per quanto fosse assurdo.Ferruzzi infatti sosteneva di aver avuto segnali espliciti di un interesse, oltre l’amicizia, da parte di Luca. Siamo sicuri che questo scontro non sia passato inosservato a Sonia Bruganelli che nella prossima puntata avrà molto da dire. Lo chef, ex tronista di Uomini e Donne, ha invece cercato di evitare malintesi con la fidanzata fuori la casa e, allo stesso tempo, non subire le accuse di omotransfobia. Al centro...

