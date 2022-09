Atp e Wta 2022, i tabelloni dei tornei della stagione (Di lunedì 26 settembre 2022) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2022. Si parte a gennaio con l’Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2022 in cui gli azzurri proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam ai Masters 1000, con gli occhi puntati in particolare sugli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Alexander Zverev, oltre che a Djokovic e Medvedev. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che salterà gli Australian Open ma spera di tornare, e Rafa Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. 26 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE TABELLONE ATP SEUL TABELLONE ATP SOFIA TABELLONE ATP TEL AVIV TABELLONE WTA PARMA TABELLONE WTA TALLINN 19-25 ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. Si parte a gennaio con l’Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli azzurri proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam ai Masters 1000, con gli occhi puntati in particolare sugli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Alexander Zverev, oltre che a Djokovic e Medvedev. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che salterà gli Australian Open ma spera di tornare, e Rafa Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. 26 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE TABELLONE ATP SEUL TABELLONE ATP SOFIA TABELLONE ATP TEL AVIV TABELLONE WTA PARMA TABELLONE WTA TALLINN 19-25 ...

