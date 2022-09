Anomalia decessi COVID? Non esattamente (Di lunedì 26 settembre 2022) Su ByoBlu il 20 settembre 2022 è apparso, a firma Michele Crudelini, un articolo dal titolo: Anomalia decessi COVID: NELL’ESTATE 2022 ANCHE 88 VOLTE DI PIÙ RISPETTO A PRIMA L’articolo è una critica alla scelta del ministro Speranza nell’andare avanti coi booster vaccinali. Ognuno è libero di pensarla come vuole e non ho alcuna intenzione di trattare per l’ennesima volta il tema vaccini anti COVID. Ma nell’articolo si fa un paragone tra numeri della mortalità degli ultimi tre anni. Numeri che ormai conosciamo bene. Il paragone fatto da Crudelini purtroppo, per come viene fatto, ricade nella malinformazione. Vi riporto la parte di testo dove il giornalista di ByoBlu fa questo paragone: C’è il 2020, quando i vaccini non c’erano. C’è il 2021, quando buona parte della popolazione era stata vaccinata da pochi mesi. C’è ... Leggi su butac (Di lunedì 26 settembre 2022) Su ByoBlu il 20 settembre 2022 è apparso, a firma Michele Crudelini, un articolo dal titolo:: NELL’ESTATE 2022 ANCHE 88 VOLTE DI PIÙ RISPETTO A PRIMA L’articolo è una critica alla scelta del ministro Speranza nell’andare avanti coi booster vaccinali. Ognuno è libero di pensarla come vuole e non ho alcuna intenzione di trattare per l’ennesima volta il tema vaccini anti. Ma nell’articolo si fa un paragone tra numeri della mortalità degli ultimi tre anni. Numeri che ormai conosciamo bene. Il paragone fatto da Crudelini purtroppo, per come viene fatto, ricade nella malinformazione. Vi riporto la parte di testo dove il giornalista di ByoBlu fa questo paragone: C’è il 2020, quando i vaccini non c’erano. C’è il 2021, quando buona parte della popolazione era stata vaccinata da pochi mesi. C’è ...

CenturrinoLuigi : RT @AdriMCMLXI: Quello che dimostrano i dati è che le restrizioni che erano state messe in atto nel 2020 e nel 2021 avevano fatto miracoli… - LambiaseTiziana : RT @AdriMCMLXI: Quello che dimostrano i dati è che le restrizioni che erano state messe in atto nel 2020 e nel 2021 avevano fatto miracoli… - sarasarli : RT @AdriMCMLXI: Quello che dimostrano i dati è che le restrizioni che erano state messe in atto nel 2020 e nel 2021 avevano fatto miracoli… - zazoomblog : Anomalia decessi COVID? Non esattamente - #Anomalia #decessi #COVID? #esattamente - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Quello che dimostrano i dati è che le restrizioni che erano state messe in atto nel 2020 e nel 2021 avevano fatto miracoli… -