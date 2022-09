A Roma presentati ‘I disegni di Kafka’ finora inediti (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Domani incontro a Roma per presentate “I disegni di Kafka” alle 18 alla Casa delle Letterature. Prendono parte all’evento Marino Freschi e Marco Filoni. Il volume, pubblicato da Adelphi (Milano), è curato da Andreas Kilcher e si avvale della traduzione di Ada Vigliani. E’ apparso in Germania nel 2021 ed è accompagnato -in questa edizione italiana- da una Nota di Roberto Calasso, narratore ed editore scomparso il 28 luglio dello scorso anno. “Canetti ha scritto che Kafka è l’unico scrittore che non si sia mai ‘gonfiato’ -sostiene Calasso- Lo si vede per l’ostilità all’accrescimento della linea. Non deve accrescersi, non deve diminuire. La linea non ha aggettivi. È l’unica forma sicura che si offra. Il resto è caos”. Poco prima della sua morte, Franz Kafka chiese all’amico Max Brod di distruggere tutti i suoi “scarabocchi”. Alludeva con ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Domani incontro aper presentate “Idi Kafka” alle 18 alla Casa delle Letterature. Prendono parte all’evento Marino Freschi e Marco Filoni. Il volume, pubblicato da Adelphi (Milano), è curato da Andreas Kilcher e si avvale della traduzione di Ada Vigliani. E’ apparso in Germania nel 2021 ed è accompagnato -in questa edizione italiana- da una Nota di Roberto Calasso, narratore ed editore scomparso il 28 luglio dello scorso anno. “Canetti ha scritto che Kafka è l’unico scrittore che non si sia mai ‘gonfiato’ -sostiene Calasso- Lo si vede per l’ostilità all’accrescimento della linea. Non deve accrescersi, non deve diminuire. La linea non ha aggettivi. È l’unica forma sicura che si offra. Il resto è caos”. Poco prima della sua morte, Franz Kafka chiese all’amico Max Brod di distruggere tutti i suoi “scarabocchi”. Alludeva con ...

A Roma presentati 'I disegni di Kafka' finora inediti Alla Casa delle Letterature, con Freschi e Filoni, illustrata la raccolta che pubblica le opere inedite Domani incontro a Roma per presentate "I disegni di Kafka" alle 18 alla Casa delle Letterature. Prendono parte all'evento Marino Freschi e Marco Filoni. Il volume, pubblicato da Adelphi (Milano), è curato da Andreas ...