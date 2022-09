Valle Telesina | incendio in un garage accanto a centro migranti | nessun ferito

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) –nella serata di ieri a Castelvenere. Il rogo si è verificato in unadibito a deposito nei pressi di una palazzina che ospita anche undi accoglienza, in via Fontana San Marco. Sebbene nell’edificio si trovassero otto, fortunatamente non si registrano danni alle persone. Le fiamme hanno distrutto alcune suppellettili ed altro materiale e provocato un denso fumo che ha costretto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e dello stesso Comando Provinciale Benevento ad un duro lavoro con attrezzature complesse. Grazie comunque proprio alla bravura ed all’impegno dei caschi rossi sono stati evitati guai maggiori. Sul posto sono intervenuti subito anche i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. La ...

Benevento . Un maxi rogo è divampato intorno alle 20 di sabato sera in un vasto locale seminterrato in via Fontana San Marco a Castelvenere, in. Sul posto sono in azione più squadre dei vigili del fuoco arrivati da Telese Terme, Benevento e anche un'autobotte da un distaccamento del casertano a causa delle dimensioni del garage ...