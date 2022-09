MotoGP, Jorge Martin: “Con la gomma dura al posteriore forse avrei lottato per la vittoria” (Di domenica 25 settembre 2022) Jorge Martin ha chiuso in terza posizione il Gran Premio del Giappone 2022, sedicesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha centrato così il terzo podio dell’anno, dopo le due piazze d’onore ottenute in Argentina e a Barcellona. “Effettivamente è passato un po’ di tempo dall’ultimo podio, sono molto fiero della squadra. È davvero una sensazione incredibile, ero un po’ incerto sulla scelta della gomma posteriore e probabilmente la hard sarebbe stata l’opzione migliore“, le parole di Martinator ai microfoni di Sky Sport. “forse con la hard posteriore avrei potuto lottare per la vittoria, però questo risultato va benissimo. Finalmente mi sono goduto la gara, il Twin Ring è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)ha chiuso in terza posizione il Gran Premio del Giappone 2022, sedicesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha centrato così il terzo podio dell’anno, dopo le due piazze d’onore ottenute in Argentina e a Barcellona. “Effettivamente è passato un po’ di tempo dall’ultimo podio, sono molto fiero della squadra. È davvero una sensazione incredibile, ero un po’ incerto sulla scelta dellae probabilmente la hard sarebbe stata l’opzione migliore“, le parole diator ai microfoni di Sky Sport. “con la hardpotuto lottare per la, però questo risultato va benissimo. Finalmente mi sono goduto la gara, il Twin Ring è ...

