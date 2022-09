LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: alle 11.00 la superpole race, Bautista favorito (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 10.45 Di seguito la griglia di partenza della superpole race, in base ai risultati delle qualifiche di ieri: 1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.766 5 166,378 325,3 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.789 0.023 0.023 6 166,340 320,5 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.983 0.217 0.194 6 166,020 322,44 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.991 0.225 0.008 6 166,007 315,8 5 19 A. Bautista ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.148 0.382 0.157 6 165,749 329,3 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.208 0.442 0.060 6 165,651 317,67 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.594 0.828 0.386 6 165,022 323,4 8 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Di seguito la griglia di partenza della, in base ai risultati delle qualifiche di ieri: 1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.766 5 166,378 325,3 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.789 0.023 0.023 6 166,340 320,5 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.983 0.217 0.194 6 166,020 322,44 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.991 0.225 0.008 6 166,007 315,8 5 19 A.ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.148 0.382 0.157 6 165,749 329,3 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.208 0.442 0.060 6 165,651 317,67 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.594 0.828 0.386 6 165,022 323,4 8 ...

