LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Guadagnini è terzo dietro a Lawrence e Sexton (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 GIRI: Jett Lawrence ha guidato alla grande in questo ultimi giri: vantaggio di 12 secondi. -3 GIRI: Justin Cooper ha messo nel mirino Mattia Guadagnini per la terza posizione. -3 GIRI: Hunter Lawrence sta rimontando dopo la caduta: è decimo. -1 Saldo in terza posizione Mattia Guadagnini: davvero una grande prestazione per l’azzurro. -2 Adamo si deve difendere dagli attacchi di Horgmo. -3 Buona rimonta per i francesi: Ferrandis è sesto e Mosquin è nono. -4 de Wolf sta provando a limitare i danni da dietro: è ventitreesimo. -5 Sexton PASSA SU Guadagnini! Il pilota statunitense sta mostrando grande abilità su questo tracciato. -6 Ci sono i doppiati che potrebbero ostacolare i piloti in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 GIRI: Jettha guidato alla grande in questo ultimi giri: vantaggio di 12 secondi. -3 GIRI: Justin Cooper ha messo nel mirino Mattiaper la terza posizione. -3 GIRI: Huntersta rimontando dopo la caduta: è decimo. -1 Saldo in terza posizione Mattia: davvero una grande prestazione per l’azzurro. -2 Adamo si deve difendere dagli attacchi di Horgmo. -3 Buona rimonta per i francesi: Ferrandis è sesto e Mosquin è nono. -4 de Wolf sta provando a limitare i danni da: è ventitreesimo. -5PASSA SU! Il pilota statunitense sta mostrando grande abilità su questo tracciato. -6 Ci sono i doppiati che potrebbero ostacolare i piloti in ...

