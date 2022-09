"Le elezioni? Qual è la vera notizia": la profezia di Sallusti a urne caldissime (Di domenica 25 settembre 2022) Certo, sono solo i primi dati. I primi exit-poll. Ma sono chiari: il centrodestra sembra viaggiare verso la conquista del governo, spinto da Giorgia Meloni e FdI e dal risultato di Lega e Forza Italia. Seconda forza il Pd, terza - sempre secondo i primi dati - il M5s. Male, sotto le aspettative, il Terzo Polo, Azione e Italia Viva, ovvero Matteo Renzi e Carlo Calenda. E un commento, a caldissimo, su questi risultati arriva da Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, lo speciale elettorale su Rete 4. Ovvio, la cautela è d'obbligo, ma Qualche ragionamento è possibile già ora, ancor prima della mezzanotte. "Sono numeri in linea con i sondaggi delle ultime due settimane", premette Sallusti facendo riferimento alle rilevazioni che era vietato pubblicare ma che continuavano a circolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Certo, sono solo i primi dati. I primi exit-poll. Ma sono chiari: il centrodestra sembra viaggiare verso la conquista del governo, spinto da Giorgia Meloni e FdI e dal risultato di Lega e Forza Italia. Seconda forza il Pd, terza - sempre secondo i primi dati - il M5s. Male, sotto le aspettative, il Terzo Polo, Azione e Italia Viva, ovvero Matteo Renzi e Carlo Calenda. E un commento, a caldissimo, su questi risultati arriva da Alessandro, direttore di Libero, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, lo speciale elettorale su Rete 4. Ovvio, la cautela è d'obbligo, mache ragionamento è possibile già ora, ancor prima della mezzanotte. "Sono numeri in linea con i sondaggi delle ultime due settimane", premettefacendo riferimento alle rilevazioni che era vietato pubblicare ma che continuavano a circolare ...

FabioOffreda : RT @fanpage: Manca un'ora esatta alla chiusura dei seggi. Chi entrerà in Parlamento? Chi invece resterà fuori? Lo 'decide' la soglia di sba… - paoloangeloRF : Qual è la canzone! ? #maratonamentana @maratonetiLa7 #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #elezioni2022 - fanpage : Manca un'ora esatta alla chiusura dei seggi. Chi entrerà in Parlamento? Chi invece resterà fuori? Lo 'decide' la so… - infoitinterno : Qual è la soglia di sbarramento per i partiti alle elezioni - Marilen97832318 : RT @m_iandolo: Qual è l’interesse a far passare che le file ai seggi sono dovute al tagliando antifrode e non all’affluenza? #elezioni #ele… -