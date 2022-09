L’addio di Federer con Nadal è stato l’incubo di Djokovic: terzo incomodo fino alla fine (Di domenica 25 settembre 2022) C’è un momento, nel riavvolgimento del film delL’addio di Roger Federer, in cui si intravede, sullo sfondo, nell’ombra di un flash, Novak Djokovic che appassisce. Fa un passo indietro, lascia in prima fila il Team Europe con nonno Borg a dire cose più o meno a vanvera – che gli vuoi dire, a due così – ai protagonisti del drammone, e china il capo come uno stelo umano soffocato dal sole, senz’acqua. È il momento in cui Djokovic “vede” il suo addio: un bel quadrangolare con Djere, Krajinovic e Lajovic, in diretta su TeleCapodistria (cit. Claudio Giuliani, newsletter Warning) Intanto quei due, Roger e Rafa, giocano, ridono, pacche sulle spalle, battutine. Poi siedono, in lacrime, lacrimoni, pianti a dirotto. Ufficializzando in mondovisione la fine di coppia, perché un mito solo non bastava, no: ce ne ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) C’è un momento, nel riavvolgimento del film deldi Roger, in cui si intravede, sullo sfondo, nell’ombra di un flash, Novakche appassisce. Fa un passo indietro, lascia in prima fila il Team Europe con nonno Borg a dire cose più o meno a vanvera – che gli vuoi dire, a due così – ai protagonisti del drammone, e china il capo come uno stelo umano soffocato dal sole, senz’acqua. È il momento in cui“vede” il suo addio: un bel quadrangolare con Djere, Krajinovic e Lajovic, in diretta su TeleCapodistria (cit. Claudio Giuliani, newsletter Warning) Intanto quei due, Roger e Rafa, giocano, ridono, pacche sulle spalle, battutine. Poi siedono, in lacrime, lacrimoni, pianti a dirotto. Ufficializzando in mondovisione ladi coppia, perché un mito solo non bastava, no: ce ne ...

