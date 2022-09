"Il vicerè di Putin gli ha detto no": caos al Cremlino, lo zar messo all'angolo? (Di domenica 25 settembre 2022) Mentre le dimostrazioni di forza da parte di Vladimir Putin proseguono imperterrite, le voci interne al Cremlino farebbero pensare ben altro, e cioè che il presidente russo sarebbe sempre più solo e debole. Secondo quanto riporta la Repubblica, alcuni tra gli uomini di Putin a lui più vicini non sarebbero d'accordo con il referendum ordinato in tempi record. Tra questi, emerge il nome di Sergej Kirienko, soprannominato il "viceré del Donbass", ossia il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale - il più importante organo decisionale all'interno della Federazione russa - incaricato di curare i rapporti con le Repubbliche separatiste nell'Est Ucraina e con tutti i territori ucraini occupati dalla Russia. Sempre stando alle fonti interne, altri esprimerebbero il loro dissenso verso la cosiddetta "operazione militare speciale" in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Mentre le dimostrazioni di forza da parte di Vladimirproseguono imperterrite, le voci interne alfarebbero pensare ben altro, e cioè che il presidente russo sarebbe sempre più solo e debole. Secondo quanto riporta la Repubblica, alcuni tra gli uomini dia lui più vicini non sarebbero d'accordo con il referendum ordinato in tempi record. Tra questi, emerge il nome di Sergej Kirienko, soprannominato il "viceré del Donbass", ossia il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale - il più importante organo decisionale all'interno della Federazione russa - incaricato di curare i rapporti con le Repubbliche separatiste nell'Est Ucraina e con tutti i territori ucraini occupati dalla Russia. Sempre stando alle fonti interne, altri esprimerebbero il loro dissenso verso la cosiddetta "operazione militare speciale" in ...

