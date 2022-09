Fino a quanti amici si possono avere e su quali si può davvero contare? (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Quante possono essere le relazioni umane che può abbracciare un singolo individuo? Secondo la teoria incardinata nel concetto “il numero di Dunbar”, dal nome di Robin Dunbar, psicologo e antropologo dell'Università di Oxford, le relazioni "stabili e significative" che possiamo mantenere allo stesso tempo sono 150, non una di più. Questo include famiglia e amici. Scrive il Paìs che “gli studi di Dunbar sostengono che le persone provenienti da famiglie numerose hanno meno amici perché danno la priorità ai membri della famiglia” ma la teoria dello psicologo evoluzionista dell'Università di Oxford “organizza queste 150 connessioni in cerchi concentrici segnati dalle differenze qualitative delle relazioni”. Cosicché Dunbar “limita la cerchia degli amici a 5 e la cerchia degli intimi tra una e due ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Quanteessere le relazioni umane che può abbracciare un singolo individuo? Secondo la teoria incardinata nel concetto “il numero di Dunbar”, dal nome di Robin Dunbar, psicologo e antropologo dell'Università di Oxford, le relazioni "stabili e significative" che possiamo mantenere allo stesso tempo sono 150, non una di più. Questo include famiglia e. Scrive il Paìs che “gli studi di Dunbar sostengono che le persone provenienti da famiglie numerose hanno menoperché danno la priorità ai membri della famiglia” ma la teoria dello psicologo evoluzionista dell'Università di Oxford “organizza queste 150 connessioni in cerchi concentrici segnati dalle differenzetative delle relazioni”. Cosicché Dunbar “limita la cerchia deglia 5 e la cerchia degli intimi tra una e due ...

