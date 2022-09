“Fa malissimo” | Aurora Ramazzotti | la confessione senza filtri su mamma Michelle

aurora_nzzl : RT @sigarettaxduee: ci è rimasto malissimo per il voto della celentano io ve lo giuro mi viene da piangere -

Lanostratv

'Sto' ha dichiarato, proseguendo poi con queste parole: Senza perdere l'ironia che lo contraddistingue, il conduttore, che ha parlato della gravidanza didi recente, ha poi fatto una ...Tu non dipendi da nessuno, dipendi da te stessa.' Matteo De Stefani e, ex marito e figlia di ... Stavo male,. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell'anima provavo un dolore ... Tommaso Zorzi, dolori fortissimi e crampi: "Sto malissimo, morirò" La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle Hunziker, è stata confermata solo pochi giorni fa. Ma il cantante non ha perso tempo nell’esprimere tutta la sua gioia ...Aurora Ramazzotti ha ufficializzato la sua gravidanza. Dopo settimane di gossip e di silenzi da parte della conduttrice e influencer, è arrivata la conferma con un corto sui social ...