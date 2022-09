Exploit della Bg 59, super bronzo agli Italiani di società Allievi (Di domenica 25 settembre 2022) Atletica. A Rieti nelle finali scudetto di categoria, i ragazzi del team giallorosso conquistano il terzo posto trascinati da Cremaschini e Martinelli. Decime le ragazze. A Clusone Bg Stars Atletica è 11ª tra i maschi, 5ª con le donne. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 settembre 2022) Atletica. A Rieti nelle finali scudetto di categoria, i ragazzi del team giallorosso conquistano il terzo posto trascinati da Cremaschini e Martinelli. Decime le ragazze. A Clusone Bg Stars Atletica è 11ª tra i maschi, 5ª con le donne.

