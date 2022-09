Elezioni, crolla l’affluenza al Sud. Campania maglia nera (Di domenica 25 settembre 2022) Meno italiani alle urne rispetto a 4 anni fa, almeno secondo le percentuali. Continua a scendere l’affluenza di elettori e crolla al Sud rispetto al 2018. Cambia ancora la geografia della partecipazione al voto, nel Mezzogiorno sale l’astensionismo e in nessuna regione il dato supera o eguaglia quello delle precedenti Elezioni politiche: a livello nazionale il differenziale è di oltre 7 punti percentuali, ma in alcuni casi, come in Campania, raggiunge il meno 15 punti. A quattro ore dalla chiusura delle urne, alle ore 19, l’affluenza è del 51,14 per cento. Rispetto al 2018 le regioni che registrano il minor calo dell’affluenza sono: – Lazio (meno 2,3 per cento); – Lombardia (meno 4,2); – Sicilia (meno 5,2, considerando che qui si svolgono anche le Elezioni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Meno italiani alle urne rispetto a 4 anni fa, almeno secondo le percentuali. Continua a scenderedi elettori eal Sud rispetto al 2018. Cambia ancora la geografia della partecipazione al voto, nel Mezzogiorno sale l’astensionismo e in nessuna regione il dato supera o eguaglia quello delle precedentipolitiche: a livello nazionale il differenziale è di oltre 7 punti percentuali, ma in alcuni casi, come in, raggiunge il meno 15 punti. A quattro ore dalla chiusura delle urne, alle ore 19,è del 51,14 per cento. Rispetto al 2018 le regioni che registrano il minor calo delsono: – Lazio (meno 2,3 per cento); – Lombardia (meno 4,2); – Sicilia (meno 5,2, considerando che qui si svolgono anche le...

