Elezioni 2022, la diretta dello spoglio (Di domenica 25 settembre 2022) Subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, invece, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio-Rai sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni). La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio-Rai è annunciata, invece, per le 2. Rilevazioni dello stesso tipo, prima per il Senato e poi per la Camera, arriveranno anche da Swg per La7 (Proiezioni), da Tecnè per Mediaset e da Quorum/YouTrend per Sky TG24 (Previsioni Real Time). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Consorzio Opinio Italia per la Rai proporrà gli exit poll con la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato. Stesso tipo di rilevazione, sempre a partire dalle 23, da parte di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 (Instant Poll), da Swg per La7 (Trend poll) e da Tecnè per Mediaset. È annunciata, invece, intorno alle 23.50 la prima proiezione per il Senato del Consorzio Opinio-Rai sulla base dei dati realmente scrutinati (voti e seggi per liste e coalizioni). La prima proiezione per la Camera del Consorzio Opinio-Rai è annunciata, invece, per le 2. Rilevazionistesso tipo, prima per il Senato e poi per la Camera, arriveranno anche da Swg per La7 (Proiezioni), da Tecnè per Mediaset e da Quorum/YouTrend per Sky TG24 (Previsioni Real Time). L'articolo LA NOTIZIA.

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: Il politologo Paolo Feltrin spiega come il #Rosatellum possa creare più di un problema nell'assegnazione dei seggi: ec… - Dome689 : Ad Arezzo seggio allagato per il maltempo, per il voto arriva il bus navetta -