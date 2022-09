Duelli tra big nei collegi: le sfide più importanti a Napoli, Roma, Bologna e Sesto San Giovanni (Di domenica 25 settembre 2022) Il Corriere della sera la chiama giustamente una “sfida nella sfida”. E allude ai Duelli che i volti noti e meno noti della politica incrociano nei collegi uninominali. Attraverso questo sistema saranno attribuiti 74 seggi (su 200) al Senato e 147 seggi (su 400) alla Camera. Napoli, la sfida tra Di Maio e Carfagna Spesso si tratta però di Duelli finti. Come quello nel collegio di Napoli tra il ministro Luigi Di Maio, candidato per il centrosinistra, e la ministra Mara Carfagna, per il Terzo polo. Pronti a rimettersi insieme nel dopo voto in un eventuale Draghi bis. Lo ha detto la stessa Carfagna durante la campagna elettorale: «Di nuovo insieme dopo le elezioni? Non credo perché le nostre scelte divergono, a meno che non si crei una situazione tale come quella che si è creata 18 mesi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) Il Corriere della sera la chiama giustamente una “sfida nella sfida”. E allude aiche i volti noti e meno noti della politica incrociano neiuninominali. Attraverso questo sistema saranno attribuiti 74 seggi (su 200) al Senato e 147 seggi (su 400) alla Camera., la sfida tra Di Maio e Carfagna Spesso si tratta però difinti. Come quello nelo ditra il ministro Luigi Di Maio, candidato per il centrosinistra, e la ministra Mara Carfagna, per il Terzo polo. Pronti a rimettersi insieme nel dopo voto in un eventuale Draghi bis. Lo ha detto la stessa Carfagna durante la campagna elettorale: «Di nuovo insieme dopo le elezioni? Non credo perché le nostre scelte divergono, a meno che non si crei una situazione tale come quella che si è creata 18 mesi ...

SecolodItalia1 : Duelli tra big nei collegi: le sfide più importanti a Napoli, Roma, Bologna e Sesto San Giovanni… - zazoomblog : Lì dove basta un voto in più: quali sono i duelli tra i big nei collegi - #basta #quali #duelli #collegi - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il giorno delle elezioni. Quali sono i duelli tra big nei collegi: dove basta un voto in più - GiGiglio99 : Se questo è stato dangerous driving, allora i duelli tra Hamilton e Verstappen nel 2021 cosa sono stati? - infoitinterno : Collegi, tutti i duelli tra big. Lì dove basta un voto in più -