Covid | Veneto | scendono i contagi | 2 717 nelle ultime 24 ore

Piccolo miglioramento nella situazione delin, dove i contagi sono in calo rispetto alla giornata di ieri: 2.717 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.319 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il ...21), Marina di Ravenna (Largo Magnavacchi 5) dalle 8 alle 14 così come quelli di Mezzano (... nel giorno del voto, positivo al. Sono 48, alle 15 di ieri, le richieste di voto domiciliare ...Piccolo miglioramento nella situazione del Covid in Veneto, dove i contagi sono in calo rispetto alla giornata di ieri: 2.717 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.319 del giorno precedente. Lo ...Al momento la crescita però non incide sulle ospedalizzazioni: scendono infatti a 101 i ricoverati in Umbria, tre in meno venerdì ...