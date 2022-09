CNN | Meloni la premier più a destra in Italia dai tempi della seconda guerra mondiale La notizia sui siti internazionali

LaStampa : Cnn, Meloni sarà premier più a destra dai tempi di Mussolini - toalletas : RT @federicoton99: CNN: 'Meloni premier più a destra d'Italia dai tempi di Mussolini.' Elettorato italiano: - Gab_1271 : RT @NicolaPorro: Partono i primi siluri della stampa estera contro Giorgia Meloni. Che cosa ha detto la Cnn pochi minuti fa... https://t.c… - NicolaPorro : Partono i primi siluri della stampa estera contro Giorgia Meloni. Che cosa ha detto la Cnn pochi minuti fa... - DomaniLoFaccio : RT @federicoton99: CNN: 'Meloni premier più a destra d'Italia dai tempi di Mussolini.' Elettorato italiano: -

'I sondaggi danno una netta vittoria all'estrema destra in Italia conal timone', titola invece a tutta pagina lo spagnolo El Pais . 'La destra vince le elezioni in Italia', scrive El Mundo. ...Per la, "l'Italia si appresta a svoltare a destra" con una "madre romana di 45 anni che ha fatto campagna sotto lo slogan 'Dio, patria e famiglia' destinata alla vittoria"., sottolinea la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...CL’Italia sarà guidata “dal governo più di estrema destra dall’era fascista di Benito Mussolini, secondo” le prime proiezioni. È il titolo che campeggia nella homepage del sito internet della Cnn, il ...