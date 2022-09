Turchia, non riconosciamo referendum russo su annessione (Di sabato 24 settembre 2022) La Turchia non ha riconosciuto i risultati di un finto referendum in Crimea nel 2014 e ha la stessa chiara posizione riguardo ai referendum farsa che la Russia sta conducendo nei territori occupati ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Lanon ha riconosciuto i risultati di un fintoin Crimea nel 2014 e ha la stessa chiara posizione riguardo aifarsa che la Russia sta conducendo nei territori occupati ...

