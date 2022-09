Rampage 23 09 2022 Grand Slam

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 settembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, ci ritroviamo nella splendida cornice dell’Arthur Ashe Stadium di New York e siamo prontissimi per la Night 2 del mega evento. Quest’oggi scopriremo il nome del primo sfidante al titolo mondiale della AEW, il vincitore della Golden Ticket Battle Royal affronterà il nuovo campione Jon Moxley. Tra i tanti match interessanti spiccano anche il Lights Out Match tra Ricky Starks e Powerhouse Hobbs ed il No DQ Tag Team Match tra la House of Black, Sting e Darby Allin. No DQ Tag Team Match: Sting & Darby Allin vs. House of Black (4,3 / 5) L’incontro parte senza esitazioni, Darby Allin e Sting hanno attaccato alle spalle Brody King e Buddy Matthews durante la loro entrata. Le due coppie ci hanno regalato un match a dir poco folle, dinamico ed entusiasmante in cui abbiamo assistito a spot ...