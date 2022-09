Papa Francesco, appello ai giovani: 'Fate chiasso, dateci l'esempio. Serve lavoro degno ed economia di pace' (Di sabato 24 settembre 2022) - Forte richiamo del Pontefice per la salute della terra e per un cambio di rotta dell'economia e del lavoro e ha esortato gli imprenditori del futuro a fare ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 settembre 2022) - Forte richiamo del Pontefice per la salute della terra e per un cambio di rotta dell'e dele ha esortato gli imprenditori del futuro a fare ...

repubblica : Papa Francesco ad Assisi: 'La Terra sta andando in rovina, i ragazzi facciano chiasso' - Avvenire_Nei : #Assisi Il Papa firma il 'patto' con giovani: 'Una nuova economia non è utopia' - vaticannews_it : Il #Papa questa mattina ad #Assisi. 'Ci aspettiamo, che da questo grande raduno parta, come da un big bang, una gr… - brunoforesi : RT @vaticannews_it: Non bastano azioni superficiali ma bisogna mettere in discussione subito il modello di sviluppo. E non è marxismo. @Tor… - EmanuelaLolli : RT @FrancescoEcon: ??#PapaFrancesco #EoF2022 #PattoEoF ??#SCARICARE qui???? ??FOTO Mauro Berti @AssisiDiocesi Il “Patto per l’economia” di Pap… -