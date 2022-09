Osa con il taglio più richiesto del momento, ti daranno tutti 10 anni di meno (Di sabato 24 settembre 2022) Mai provato un taglio di capelli alternativo e super originale? Scegli quello del momento: sta spopolando! Magari sarò il cambio di stagione, o forse abbiamo voglia di un cambiamento drastico, ma nell’ultimo periodo sta diventando popolare un taglio di capelli unico nel suo genere. Si tratta del micro bob alla francese, una taglio sempre più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 settembre 2022) Mai provato undi capelli alternativo e super originale? Scegli quello del: sta spopolando! Magari sarò il cambio di stagione, o forse abbiamo voglia di un cambiamento drastico, ma nell’ultimo periodo sta diventando popolare undi capelli unico nel suo genere. Si tratta del micro bob alla francese, unasempre più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

UffiziGalleries : 'Vola solo chi osa farlo' diceva Sepúlveda, e le nostre ragazze della #ginnasticaritmica sono volate fin sul tetto… - ReBerengario : RT @LilianaArmato: @fleinaudi Ma come osa parlare ancora uno che ha umiliato il nostro Paese nel mondo con il bunga bunga, che è stato cond… - Nerogiaguaro : RT @LilianaArmato: @fleinaudi Ma come osa parlare ancora uno che ha umiliato il nostro Paese nel mondo con il bunga bunga, che è stato cond… - BormoliniRenato : @DanielaLele71 @szampa56 Come osa contestare le “dotte” considerazioni della “scienziata” Zampa? La quale, dopo ave… - AngeloB46156157 : RT @LilianaArmato: @fleinaudi Ma come osa parlare ancora uno che ha umiliato il nostro Paese nel mondo con il bunga bunga, che è stato cond… -