Moto3, qualifiche GP Giappone: tanti auguri, Tatsuki Suzuki (Di sabato 24 settembre 2022) Il 24 settembre di quest'anno Tatsuki Suzuki se lo ricorderà per un bel pezzo. Nelle qualifiche del GP del Giappone, il pilota Leopard firma la pole position della Moto3 sul bagnato, nel giorno del suo 25esimo compleanno! Non poteva farsi un regalo migliore. Dennis Foggia, suo compagno di squadra, è in seconda fila. Izan Guevara non ama molto l'acqua, Sergio Garcia sbaglia ma rimedia. Moto3, GP del Giappone: come vanno le qualifiche? A Motegi piove, ma non così tanto da interrompere le operazioni: è un guaio che toccherà alla Moto2 un'ora più tardi. La Q1 già comincia con Garcia che deve conquistarsi un posto con la Q2, e ci riesce. Ma lo spagnolo cade nel turno decisivo, e arriva persino ad ostacolare il compagno di squadra Guevara!

