La Juve Stabia non sfonda, reti inviolate con la Viterbese (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si è giocata la quinta giornata del campionato di Lega Pro. La sfida tra la Juve Stabia e la Viterbese è terminata col punteggio di 0 a 0. Si tratta del primo pareggio stagionale per la formazione di Colucci, che impatta in casa contro la compagine di Filippi, ancora a secco di successi in questa stagione. Un punto che permette comunque alle vespe di mantenersi nelle zone alte della classifica, agganciando a quota dieci la Turris e a sole tre lunghezze dall’accoppiata di testa Catanzaro e Crotone. Sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto con i pitagorici che dirà molto sulle ambizioni di Tonucci e compagni. Juve Stabia-Viterbese ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Allo stadio Romeo Menti di Castellammare disi è giocata la quinta giornata del campionato di Lega Pro. La sfida tra lae laè terminata col punteggio di 0 a 0. Si tratta del primo pareggio stagionale per la formazione di Colucci, che impatta in casa contro la compagine di Filippi, ancora a secco di successi in questa stagione. Un punto che permette comunque alle vespe di mantenersi nelle zone alte della classifica, agganciando a quota dieci la Turris e a sole tre lunghezze dall’accoppiata di testa Catanzaro e Crotone. Sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto con i pitagorici che dirà molto sulle ambizioni di Tonucci e compagni....

NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - La Juve Stabia preme, la Viterbese resiste: 0-0 al Menti, prosegue la striscia utile per… - Stabiasport_it : RISULTATO FINALE: Juve Stabia - Viterbese 0-0 #calcio #risultati #JuveStabia #Viterbese #SerieC #LegaPro - ZonaBianconeri : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Viterbese 0-0. Il palo frena le Vespe, le due squadre non vanno oltre il pareggio LEGGI LA NE… - ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Viterbese 0-0, il tabellino del match - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Viterbese 0-0. Il palo frena le Vespe, le due squadre non vanno oltre il pareggio LEGGI… -