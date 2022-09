Joe Biden sempre più nel pallone | Cosa ha fatto stavolta il Presidente e le sue gaffe storiche

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 24 settembre 2022) Molti di coloro che hanno visto il video hanno pensato subito alla scena di Pulp Fiction dove John Travolta – alias Vincent Vega – appare disorientato non appena entra nell’abitazione di Mia Wallace. Effettivamente il disorientamento di Joesomiglia molto a quello del celebre attore nel famosissimo film, e non è nemmeno la prima volta che ildegli Stati Uniti si mostra piuttosto in confusione. Joeè intervenuto al Global Fund di New York, ma una volta completato il suo discorso l’inquilino della Casa Bianca è apparso a dir poco spaesato. Nel video si vedeche si sposta verso destra e compie qualche passo con le mani avanti. Tuttavia, ad un certo punto ilUSA si blocca e pone il suo sguardo verso la platea.fa come per ...