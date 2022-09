I look più glamour di Camila Mendes, star di “Riverdale” e “Do Revenge” (Di sabato 24 settembre 2022) I fan di Riverdale sono totalmente stregati dalla bellezza di Camila Mendes. Attrice giovanissima, ha anche impreziosito il recente red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022 con una creazione di Giorgio Armani. Se Camila Mendes non avesse accettato il ruolo di Veronica Lodge in Riverdale, sarebbe diventata ugualmente famosa? Una domanda a cui non è necessario dare una risposta, considerando che il suo è tra i personaggi più amati della serie TV. Ed è un’attrice stimata anche da Netflix, al punto da meritare un film da protagonista con un cast ricchissimo. Di recente, infatti, è approdata al fianco di Maya Hawke in Do Revenge, una commedia peperina che coinvolge anche star come Sarah Michelle Gellar e Sophie Turner, nomi ben noti al piccolo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 24 settembre 2022) I fan disono totalmente stregati dalla bellezza di. Attrice giovanissima, ha anche impreziosito il recente red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022 con una creazione di Giorgio Armani. Senon avesse accettato il ruolo di Veronica Lodge in, sarebbe diventata ugualmente famosa? Una domanda a cui non è necessario dare una risposta, considerando che il suo è tra i personaggi più amati della serie TV. Ed è un’attrice stimata anche da Netflix, al punto da meritare un film da protagonista con un cast ricchissimo. Di recente, infatti, è approdata al fianco di Maya Hawke in Do, una commedia peperina che coinvolge anchecome Sarah Michelle Gellar e Sophie Turner, nomi ben noti al piccolo ...

NYGM4ZIRA : il nuovo look di gerard lo metabolizzerò più avanti non credo di potercela fare ora, mi servono altre sei ore di sonno come minimo - madd_maddalena : RT @redazionerumors: Quest'anno la regina social del Gf Vip 7 è lei: Giulia Salemi, sexy più che mai durante la seconda puntata andata in o… - Carlino_Modena : Il Mapei si rifà il look 'Sempre di più un salotto' - Prelemi14096385 : RT @redazionerumors: Quest'anno la regina social del Gf Vip 7 è lei: Giulia Salemi, sexy più che mai durante la seconda puntata andata in o… - alessi4p : RT @redazionerumors: Quest'anno la regina social del Gf Vip 7 è lei: Giulia Salemi, sexy più che mai durante la seconda puntata andata in o… -