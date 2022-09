Firenze, aggressione col tirapugni: arrestato il sedicenne, era evaso dalla comunità (Di sabato 24 settembre 2022) E' uno dei responsabili dei fatti violenti avvenuti la notte del 27 febbraio a Campi Bisenzio. Il giovanissimo è stato associato all'Istituto penale per i ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) E' uno dei responsabili dei fatti violenti avvenuti la notte del 27 febbraio a Campi Bisenzio. Il giovanissimo è stato associato all'Istituto penale per i ...

Nicola_Firenze : RT @lanf64: #Berlusconi precisa: 'La mie frasi su #Putin? Riferivo pensiero di altri, io contrario ad aggressione a #Kiev'. Ci crede solo… - iltirreno : Firenze: l’aggressione sarebbe avvenuta per screzi legati a questioni lavorative - toscanamedianew : Minorenni nel buio gli spaccano la faccia a pugni - Nicola_Firenze : RT @AlbertoLetizia2: Per mesi il governo russo ha costruito la propaganda dell'aggressione in Ucraina col pretesto della denazificazione. E… - RADIOBRUNO1 : Disperata l'anziana proprietaria del povero barboncino #Firenze #parco #cani #aggressione #RadioBruno #22settembre… -